Люксембург відмовився подавати протест на рішення УЄФА у справі Мораеса
"Правда - наша! Вчора отримав офіційний лист від Федерації футболу Люксембургу з підписом президента Паула Філіпа і віце-президента Жан-Жака Шонкерта. Люксембурзькі колеги повідомляють, що не будуть оскаржувати в Спортивному арбітражному суді в Лозанні рішення Контрольно-дисциплінарного органу та Апеляційного комітету УЄФА про те, що участь Мораеса в матчах збірної України у відборі Євро-2020 проти збірних Люксембурга і Португалії була правомірним. Сподіваюся і впевнений, що і наші колеги і друзі з Португалії приймуть таке ж рішення. готують ся до наступного матчу з Литвою і віримо в нашу перемогу! Слава Україні!", - написав Павелко в Facebook.
Нагадаємо, Апеляційний комітет УЄФА відхилив скаргу федерацій футболу Португалії та Люксембургу у справі легітимності виступу натуралізованого Жуніора Мораеса за збірну України в матчах відбору Євро-2020. Після стартових матчів відбіркового раунду Євро-2020 Федерації футболу Португалії та Люксембургу подали протести на участь в цих поєдинках Мораеса, який отримав українське громадянство. Обидва протесту були відхилені Дисциплінарним комітетом УЄФА, після чого заявниками була подана апеляція.