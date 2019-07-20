Люксембург відмовився подавати протест на рішення УЄФА у справі Мораеса

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив про те, що Федерація футболу Люксембургу (ФФЛ) не подаватиме протест на рішення Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) про правомірність участі за національну команду України Жуніора Мораеса в матчах відбору на чемпіонат Європи-2020 проти збірних Португалії та Люксембургу.

"Правда - наша! Вчора отримав офіційний лист від Федерації футболу Люксембургу з підписом президента Паула Філіпа і віце-президента Жан-Жака Шонкерта. Люксембурзькі колеги повідомляють, що не будуть оскаржувати в Спортивному арбітражному суді в Лозанні рішення Контрольно-дисциплінарного органу та Апеляційного комітету УЄФА про те, що участь Мораеса в матчах збірної України у відборі Євро-2020 проти збірних Люксембурга і Португалії була правомірним. Сподіваюся і впевнений, що і наші колеги і друзі з Португалії приймуть таке ж рішення. готують ся до наступного матчу з Литвою і віримо в нашу перемогу! Слава Україні!", - написав Павелко в Facebook.

Нагадаємо, Апеляційний комітет УЄФА відхилив скаргу федерацій футболу Португалії та Люксембургу у справі легітимності виступу натуралізованого Жуніора Мораеса за збірну України в матчах відбору Євро-2020. Після стартових матчів відбіркового раунду Євро-2020 Федерації футболу Португалії та Люксембургу подали протести на участь в цих поєдинках Мораеса, який отримав українське громадянство. Обидва протесту були відхилені Дисциплінарним комітетом УЄФА, після чого заявниками була подана апеляція.