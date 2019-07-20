Паралімпійська збірна України з футболу стала срібним призером чемпіонату світу

В іспанській Севільї завершився чемпіонат світу з футболу серед гравців з ураженнями опорно-рухового апарату.

У фінальному матчі збірна України поступилася росіянам - 1:3 і здобула срібні нагороди, повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

Гол у складі "синьо-жовтих" на рахунку Сергія Беденка.

На шляху до фіналу українська команда здолала в рамках групового етапу збірні Іспанії (10:0), Австралії (7:0) та Аргентини (2:0) і посіла перше місце у квартеті. Після цього у чвертьфіналі українці розгромили Голландію (5:0), а у півфіналі - Бразилію (3:0).

Призерами чемпіонату світу стали: Сергій Беденок, Тарас Дутко, Едгар Каграманян, Артем Красильников, Костянтин Симашко, Артем Шеремет (усі - Дніпропетровська обл.), Богдан Дембік, Денис Княжицький, Ярослав Черниш (усі - м. Київ), Іван Доненко, Богдан Кулинич (обидва - Черкаська обл.), Віталій Романчук (Волинська обл.), Віталій Трушев (Хмельницька обл.), Іван Шкварло (Тернопільська обл.). Головний тренер - Сергій Овчаренко.

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Вітчизняна збірна серед гравців із ураженням опорно-рухового апарату незмінно поверталася з медалями з 10-ти останніх світових форумів. "Синьо-жовті" п'ять разів вигравали "золото" чемпіонатів світу (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).

Фото ifcpf.com.