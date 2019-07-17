Паралімпійська збірна України з футболу вийшла у фінал чемпіонату світу

Українським футболістам залишилося зробити останній крок до перемоги на чемпіонаті світу серед гравців з ураженнями опорно-рухового апарату, який приймає іспанська Севілья.

У півфінальному поєдинку "синьо-жовті" впевнено обіграли збірну Бразилії - 3:0, повідомляє Українська асоціація футболу.

У складі української команди дублем відзначився Віталій Романчук, а ще один м'яч забив Іван Доненко.

У фіналі 19 липня на паралімпійців України чекає протистояння з командою Росії. У матчі за третє місце зійдуться Англія та Бразилія.

Зазначимо, що у попередніх чотирьох матчах турніру українці перемогли із загальним рахунком 24:0.

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Вітчизняна збірна серед гравців із вадами опорно-рухового апарату незмінно поверталася з медалями з 10-ти останніх світових форумів. "Синьо-жовті" п'ять разів вигравали "золото" чемпіонатів світу (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).