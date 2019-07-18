Українські синхроністки вийшли у фінал чемпіонату світу в комбінації

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

У змаганнях по артистичному плавання пройшла кваліфікація в комбінації. Українки Єлизавета Яхно, Анастасія Савчук, Владислава і Марина Алексіїви, Яна Наріжна, Катерина Резник, Аліна Шинкаренко, Олександра Коваленко та Вероніка Гришко показали 3-й результат (94,3333 бала) серед 15-ти команд і пройшли у фінал, який відбудеться 20 липня, повідомляє Укрінформ.

Кращу суму набрали росіянки (96,6557), другий результат показали китаянки (96,0000).

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.