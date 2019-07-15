На Закарпатті вперше зіграли матч з карпатського футболу - на гірському схилі

На вихідних на Закарпатті зіграли перший матч з карпатського футболу. Гра відбулася на полі під нахилом 45% - на гірськолижному схилі.

Про це повідомив у Facebook один із організаторів матчу Ернест Завадський.

“В селі Поляна відбувся Перший в Україні матч з різновиду футболу - карпатського футболу. Вперше за історію українського футболу дві команди по 5 гравців розділили спеціальне поле з нахилом 45 градусів на гірськолижному схилі. Команди "Бітанга" та "Серенча" зіграли 2 тайми по 10 хвилин, а матч закінчили рахунком 5:3 відповідно,” - повідомив він.

Як зазначається, головним суддею матчу виступив відомий мовознавець та гуморист Павло Чучка-молодший.

Зі свого боку організатори прогнозують, що невдовзі відбудеться чемпіонат області з карпатського футболу на такому ж крутому схилі.