Українці вийшли у фінал чемпіонату світу у синхронних стрибках з вишки

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

У турнірі зі стрибків у воду пройшла кваліфікація чоловіків в синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Українці Олексій Середа і Олег Сербін показали 11-й результат (339,21 бала) і пройшли в сьогоднішній вечірній фінал, повідомляє Укрінформ.

Кращу суму за шість стрибків набрали китайці Юань Цао і Айсень Чень - 460,29 бала.

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.