Формула-1: Боттас виграв кваліфікацію Гран-прі Великобританії

Вкотре в сезоні дві перші позиції у пілотів «Мерседеса».

В Сільверстоуні триває 10-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможцем кваліфікації Гран-прі Великобританії став фін Валттері Боттас («Мерседес»). Про це повідомляє Укрінформ.

На трасі в Сільверстоуні Боттас виграв кваліфікацію, випередивши свого напарника по команді «Мерседес» - Льюїса Гемілтона лише на 0,006 секунди. Це 4-й поул Боттаса в сезоні.

Таким чином, завтра перші дві стартові позиції знову у пілотів «Мерседеса». Боттас – перший. Гемілтон – другий.

Третій результат у Шарля Леклера («Феррарі»). Макс Ферстаппен («Ред Булл») показав четвертий час. П’єр Гаслі («Ред Булл») – п’ятий. А от лідер «Феррарі» Себастьян Феттель завтра стартуватиме лише з шостої позиції.

Головна гонка Гран-прі Великобританії відбудеться 14 липня. Початок о 17:10 за київським часом.