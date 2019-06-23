Формула-1: Гемілтон виграв Гран-прі Франції

Цього сезону перемагають лише пілоти «Мерседесу».

В Ле-Кастелле завершився 8-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможцем Гран-прі Франції став британець Льюїс Гемілтон («Мерседес»). Про це повідомляє Укрінформ.

Напередодні в кваліфікації переміг перший номер «Мерседеса» Льюїс Гемілтон. Саме він зі старту захопив лідерство в гонці на трасі Поль Рікар і дуже впевнено доїхав першим до фінішу, штампуючи найшвидші кола гонки. Це шоста перемога Гемілтона в цьому сезоні.

Друге місце у Валттері Боттаса («Мерседес»), який відстав від Гемілтона більше ніж на 12 секунд. Третє – у Шарля Леклера («Феррарі»). Четверте – у Макса Ферстаппена («Ред Булл»). П’ятий результат показав Себастьян Феттель («Феррарі»). Після провалу в кваліфікації німець зумів відіграти лише дві позиції.

Після 8-и етапів перше місце у загальному заліку впевнено посідає Гемілтон, який набрав 187 очок. Боттас другий - 151 очко. Феттель третій – 111 очок.

9-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1 – Гран-прі Австрії відбудеться 28-30 червня на Ред Булл Рингу в Шпільберзі.