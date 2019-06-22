Формула-1: Гемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Франції

Знову дві перші позиції у пілотів «Мерседеса».

В Ле-Кастелле триває 8-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможцем кваліфікації Гран-прі Франції став британець Льюїс Гемілтон («Мерседес»). Про це повідомляє Укрінформ.

Лише на останньому колі кваліфікації на трасі Поль Рікар Гемілтон зумів випередити свого напарника по команді «Мерседес» - Валттері Боттаса. Для Гемілтона це третій поул в сезоні та 86-й в кар'єрі. Також це 60-й поул для «Мерседеса».

Таким чином, завтра перші дві стартові позиції знову у пілотів «Мерседеса». Гемілтон – перший, Боттас – другий. Третій результат у Шарля Леклера («Феррарі»). Макс Ферстаппен («Ред Булл») показав четвертий час.

А от лідер «Феррарі» Себастьян Феттель завтра стартуватиме лише з сьомої позиції. Німець на останньому колі програв пілотам «Макларена» - Ландо Норрісу та Карлосу Сайнсу-молодшому.

Головна гонка Гран-прі Франції відбудеться 23 червня. Початок о 16:10 за київським часом.