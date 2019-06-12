Покарання Феттеля руйнує суть "Формули-1", потрібно змінювати правила - Марко

Радник "Ред Булл" Гельмут Марко розкритикував стюардів за штраф Себастьяна Феттеля на Гран-прі Канади.

Гельмут Марко у коментарі grandprix247, зокрема, зазначив, що Феттель був несправедливо покараний, адже такі битви на трасі є суттю “Формули-1”.

“Себастьян не зробив нічого поганого. Він був зайнятий тим, щоб утримати машину на трасі, а Гемілтон міг би легко або зробити обгін по внутрішній траєкторії, або загальмувати - саме його обов'язком було постаратися уникнути зіткнення, але він розумів, що в цій ситуації може отримати перевагу, через що також почав скаржитися по радіо.

Феттель був несправедливо покараний і те, що трапилося, залишає неприємний осад. Правила потрібно терміново прояснити. На відміну від футболу, у стюардів повно часу, щоб зважити всі за і проти, а також взяти до уваги попередні аналогічні інциденти.

Саме так і ламається спорт. Вболівальники, особливо юні, хочуть бачити жорстку боротьбу кращих в світі гонщиків - як при дуелі Жиля Вільньова з Рене Арну в Діжоні 1979 року. Адже саме такі битви є суттю “Ф-1”. Того разу вони штовхали один одного раз двадцять, видавлювали один з одного з траси, поверталися... А в підсумку обнялися і стали святкувати - і ніхто навіть не думав ні про які штрафи”, - цитує Марко Tribuna.com.

Нагадаємо, британець Льюїс Гемілтон (“Мерседес”) став переможцем 7-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів “Формула-1”, який проходив у Монреалі (Канада). Феттель стартував з поулу та протягом всієї дистанції залишався попереду Гемілтона, але на 48 колі він зрізав шикану і перекрив шлях британцю. Судді визнали цей маневр неправильним і покарали гонщинка 5-секундним штрафом. Проте в підсумку Феттель був визнаний кращим гонщиком дня.

Фото: grandprix247.com