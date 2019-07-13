Українці вийшли у фінал синхронних стрибків з трампліну на ЧС з водних видів спорту

В Кванджу (Республіка Корея) проходить чемпіонат світу з водних видів спорту.

У турнірі зі стрибків у воду пройшла кваліфікація чоловіків в синхронних стрибках з трампліну. Українці Олександр Горшковозов і Олег Колодій зайняли 3-е місце (378,03 бала) і пройшли в сьогоднішній вечірній фінал, повідомляє Укрінформ.

Кращу суму за шість стрибків набрали китайці Юан Цао і Сійі Кси - 447,18 бала.

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.