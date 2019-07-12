Ірина Климець принесла Україні другу золоту медаль на Всесвітній Універсіаді-2019
Укрінформ
У дев'ятий медальний день XXX Всесвітньої літньої Універсіади в Неаполі (Італія) скарбничка збірної України поповнилася другою золотою нагородою.
Переможницею Всесвітньої Універсіади стала студентка Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки легкоатлетка Ірина Климець, повідомляє Укрінформ.
Климець посіла перше місце в секторі для метання молота з результатом 71,25 метра.
В активі збірної України в Неаполі поки 2 золоті, 4 срібні та 3 бронзові медалі.
Загалом до 14 липня на студентських Іграх-2019 розіграють 250 комплектів нагород в 18 видах спорту.