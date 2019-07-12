Українські легкоатлетки виграли

Українські легкоатлетки виграли "срібло" Всесвітньої Універсіади в ходьбі на 20 км

Укрінформ
У дев'ятий медальний день XXX Всесвітньої літньої Універсіади в Неаполі (Італія) срібним призером у змаганнях з легкої атлетики стала жіноча команда України в складі студенток Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки Олени Собчук, Марії Філюк і Валентини Мирончук.

Собчук, Філюк і Мирончук посіли друге командне місце в ходьбі на 20 км, повідомляє Укрінформ.

Перемогли в цій дисципліні спортсменки Австралії.

В активі збірної України в Неаполі 1 золота, 3 срібні та 3 бронзові медалі.

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Загалом до 14 липня на студентських Іграх-2019 розіграють 250 комплектів нагород в 18 видах спорту.

Фото: ФЛАУ.

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