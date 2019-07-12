Українські легкоатлетки виграли "срібло" Всесвітньої Універсіади в ходьбі на 20 км
Укрінформ
У дев'ятий медальний день XXX Всесвітньої літньої Універсіади в Неаполі (Італія) срібним призером у змаганнях з легкої атлетики стала жіноча команда України в складі студенток Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки Олени Собчук, Марії Філюк і Валентини Мирончук.
Собчук, Філюк і Мирончук посіли друге командне місце в ходьбі на 20 км, повідомляє Укрінформ.
Перемогли в цій дисципліні спортсменки Австралії.
В активі збірної України в Неаполі 1 золота, 3 срібні та 3 бронзові медалі.
Загалом до 14 липня на студентських Іграх-2019 розіграють 250 комплектів нагород в 18 видах спорту.
Фото: ФЛАУ.