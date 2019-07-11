Кіберспорт: команда українського клубу пробилася на чемпіонат The International 2019

Команда українського кіберспортивного клубу Na’Vi (Natus Vincere) пройшла до фінального етапу чемпіонату The International 2019 по Dota 2.

У гранд-фіналі регіональної кваліфікації команда здобула перемогу над Winstrike Team з рахунком 3:0. Про це повідомляє itc.ua.

Нинішній склад NAVI: Акбар «SoNNeikO» Бутаєв (саппорт 5 позиції, капітан), Владислав «Crystallize» Крістанек (Керрі), Ідан «Magical» Варданян (Мідлейнер), «Євгеній Blizzy» Рі (Оффлейнер), Бакит «Zayac» Емілжанов (саппорт 4 позиції).

The International 2019 пройде з 20 по 25 серпня в Шанхаї на стадіоні «Мерседес-Бенц Арена». Протягом шести днів 18 найсильніших команд з усього світу змагатимуться за значний призовий фонд і чемпіонське звання.

Наразі призовий фонд вже перевищує $26,5 млн і продовжує поповнюватися за рахунок продажів бойових пропусків і рівнів до нього.

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Гра Dota 2 - одна з найскладніших і найбільш популярних дисциплін у кіберспорті. У ній гравці, розділені на дві протиборчі команди по 5 чоловік, грають за одного зі 113 персонажів з унікальними і змінними характеристиками.

The International - найбільший світовий турнір по Dota 2. Минулого року переможцем турніру стала команда з Європи OG (раніше відома як monkey Business). За перемогу гравці отримали більше $11 млн.