"Карпати" орендували 20-річного півзахисника римського "Лаціо"

Львівський футбольний клуб “Карпати” орендував у римського “Лаціо” півзахисника Абукара Мохамеда.

Орендна угода розрахована на 1 рік із правом викупу. Про це повідомляє пресслужба ФК “Карпати”.

“Зелено-білі” орендували у римського “Лаціо” центрального півзахисника Абукара Мохамеда, гравця молодіжної збірної Фінляндії сомалійського походження. Тривалість орендної угоди з правом викупу – 1 рік”, - йдеться в повідомленні.

20-річний півзахисник “Лаціо” став гравцем римського клубу на початку 2017 року. Виступав за юнацьку команду, кілька разів потрапляв до заявки на матчі Серії А. Викликався до збірних Фінляндії різного віку, зокрема юнацької та молодіжної.