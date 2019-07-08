Бокс: українка Медведенко програла Вікот бій за три пояси в легкій вазі

Українка Олена Медведенко програла Пріскі Вікот бій за три пояси в легкій вазі.

Поєдинок відбувся 6 липня у Відні й проходив у 10-раундовому форматі. За очками суддів перемогу отримала Пріска Вікот. Про це повідомляє пресслужба Всесвітньої боксерської федерації (WBF).

Усі судді виставили бали на користь суперниці українки: 98:92, 98:92, 97:93.

Олена Медведенко проводила бій за титули чемпіонки світу з боксу за версіями GBU, WBF, WIBF у легкій вазі.

Фото: СКУ