Бокс: українка Олена Медведенко проведе бій за 3 пояси в легкій вазі
Укрінформ
Українка Олена Медведенко проведе поєдинок за титул чемпіонки світу з боксу за трьома версіями.
У бою проти Пріски Вікот українка побореться за титули чемпіонки світу з боксу за версіями GBU, WBF, WIBF у легкій вазі. Про це повідомляє XSPORT.
Поєдинок Медведенко - Вікот відбудеться 6 липня у Відні й пройде в 10-раундовому форматі.
Нагадаємо, на Європейських іграх-2019 в Мінську (Білорусь) жіноча збірна України з боксу не завоювала жодної медалі. Українка Тетяна Коб програла в чвертьфіналі представниці Туреччини Бузі Чакіроглу - 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27).
Фото: СКУ