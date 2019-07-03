Бокс: українка Олена Медведенко проведе бій за 3 пояси в легкій вазі

Українка Олена Медведенко проведе поєдинок за титул чемпіонки світу з боксу за трьома версіями.

У бою проти Пріски Вікот українка побореться за титули чемпіонки світу з боксу за версіями GBU, WBF, WIBF у легкій вазі. Про це повідомляє XSPORT.

Поєдинок Медведенко - Вікот відбудеться 6 липня у Відні й пройде в 10-раундовому форматі.

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Нагадаємо, на Європейських іграх-2019 в Мінську (Білорусь) жіноча збірна України з боксу не завоювала жодної медалі. Українка Тетяна Коб програла в чвертьфіналі представниці Туреччини Бузі Чакіроглу - 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27).

Фото: СКУ