Українські лучники виграли "срібло" на етапі Кубка світу у Німеччині

У Берліні (Німеччина) завершується четвертий етап Кубка світу зі стрільби з лука.

Чоловіча збірна України у складі Олексія Гунбіна, Георгія Іваницького та Сергія Макаревича здобули срібні медалі у командних змаганнях зі стрільби з класичного лука, повідомляє Укрінформ.

У фіналі українські лучники поступилися збірній Туреччини - 4:5 (56:53, 53:56, 53:53, 54:54, 26:27).

Бронзовими призерами німецького етапу Кубка світу стали представники США, які виграли протистояння за 3-тє місце у суперників з Канади - 6:2 (57:51, 54:56, 57:51, 54:45).

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Нагадаємо, Гунбін, Іваницький і Макаревич розпочали командний турнір перемогою над збірною Італії - 5:4 (55:53, 50:52, 58:53, 50:52, 26:24), у чвертьфіналі обіграли команду Китаю - 5:4 (51:55, 54:52, 55:51, 48:53, 29:25), а у півфіналі - тріо з Канади - 5:1 (53:52, 56:53, 55:55).