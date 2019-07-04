Українські лучники вийшли у фінал етапу Кубка світу у Німеччині

У Берліні (Німеччина) триває четвертий етап Кубка світу зі стрільби з лука.

Чоловіча збірна України у складі Олексія Гунбіна, Георгія Іваницького та Сергія Макаревича вийшла у фінал командних змагань зі стрільби з класичного лука, повідомляє Укрінформ. Українські лучники розпочали командний турнір перемогою над збірною Італії - 5:4 (55:53, 50:52, 58:53, 50:52, 26:24), у чвертьфіналі обіграли команду Китаю - 5:4 (51:55, 54:52, 55:51, 48:53, 29:25), а у півфіналі - представників Канади - 5:1 (53:52, 56:53, 55:55). Читайте також: Українські лучниці вийшли до 1/4 фіналу чемпіонату світу, завоювавши олімпійські ліцензії У фіналі етапу Кубка світу збірна України 7 липня зустрінеться з командою Туреччини.