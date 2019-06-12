Українські лучниці вийшли до 1/4 фіналу чемпіонату світу, завоювавши олімпійські ліцензії

Жіноча збірна України зі стрільби з класичного лука вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу в Хертогенбоші (Голландія) і завоювала максимальну квоту на Олімпійські ігри-2020.

В 1/8 фіналу Лідія Січенікова, Вероніка Марченко та Анастасія Павлова взяли гору над командою Швеції (5:3), завоювавши максимальну квоту на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо - виступлять в командному турнірі і отримають три місця в особистому, повідомляє Укрінформ.

За місце у півфіналі чемпіонату світу українки зійдуться 13 червня з китаянками.

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Чоловіча збірна України (Олексій Гунбін, Юрій Гавелко, Віктор Рубан) після перемоги над росіянами (6:0) поступилася в 1/8 фіналу голландцям (2:6).

У міксті Січенікова та Гунбін вийшли до 1/8 фіналу, перемігши іспанців (5:4). Наступний суперник - китайці.