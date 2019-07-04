У Вінниці в середу встановили національний рекорд із наймасовішого дитячого шахового турніру.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив експерт Національного реєстру рекордів Павло Горішевський.

"Сьогодні у Вінниці розпочався перший міжнародний дитячий шаховий турнір «1st Vinnytsia International Golden Youth Cup». Згідно з даними організаторів – Вінницької обласної федерації шахів - в ньому беруть участь 648 спортсменів. Нами сьогодні визнано цей показник як національний рекорд – «Наймасовіший дитячий шаховий турнір», про що засвідчив диплом Національного реєстру рекордів», - повідомив Горішевський.

У Вінниці встановили національний рекорд із наймасовішого дитячого шахового турніру / Фото: facebook, PHOTO CHESS

Як зазначив прес-аташе Вінницької обласної федерації шахів Михайло Шафір, турнір «1st Vinnytsia International Golden Youth Cup» триватиме до 7 липня включно. Юні шахісти змагатимуться у 5 вікових категоріях: до 6, 8, 10,12 та 14 років відповідно.

Участь у першому міжнародному дитячому кубку з шахів беруть спортсмени з дев’яти країн (Україна, Білорусія, Молдова, Польща, Естонія, Португалія, Ізраїль, Швейцарія, Швеція). Вони розіграють рекордний як для дитячих змагань у межах України призовий фонд у розмірі 500 тис. гривень. Окрім грошей, на переможців змагань чекають приємні шахові сюрпризи – годинники, книги, а також міксовані набори провідної компанії із виробництва шахового оснащення Європейської якості «Chess Evolution».

Усього в змаганнях передбачено 210 призових місць.

Фото: day.kyiv.ua