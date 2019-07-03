В Італії сьогодні відкривається Всесвітня літня Універсіада

В Неаполі (Італія) у середу, 3 липня, відбудеться урочиста церемонія відкриття всесвітніх студентських спортивних змагань XXX літньої Універсіади.

У Всесвітній Універсіаді-2019 візьмуть участь 8 тисяч спортсменів зі 170 країн, які розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту, повідомляє Укрінформ.

Збірну України в Неаполі представляють 160 спортсменів. Вітчизняні студенти виступлять у баскетболі, волейболі, спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, стрибках у воду, стрільбі з лука, тенісі, тхеквондо, фехтуванні та футболі.

Змагальна програма студентських Ігор, які пройдуть до 14 липня, розпочалася за день до офіційного відкриття турнірами з водного поло, футболу та кваліфікацією у стрибках у воду.

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На минулій Всесвітній Універсіаді, яку 2017 року приймав Китайський Тайбей, українські спортсмени здобули 36 медалей (12 золотих, 11 срібних, 13 бронзових) і посіли 6-те місце у загальнокомандного заліку серед 142 країн-учасниць.