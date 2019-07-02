Українські динамівці здобули 19 нагород на II Європейських іграх у Мінську

На Європейських іграх-2019, які завершились у Мінську, спортсмени-динамівці у складі збірної України здобули 19 нагород (10 золотих, 2 срібні та 7 бронзових).

Про це Укрінформу повідомили у прес-службі фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України.

Володарями "золота" стали: Дар’я Білодід (дзюдо, вагова категорія до 48 кг), Георгій Зантарая (дзюдо, 66 кг), Анастасія Сапсай (боротьба самбо, понад 80 кг), Юлія Ткач (вільна боротьба, 62 кг), Олександр Хижняк (бокс, 75 кг), Віктор Вихрист (бокс, понад 91 кг), Тетяна Мельник та Станіслав Сеник (легка атлетика, змішана естафета), Яна Качур, Ольга Ляхова, Тетяна Мельник, Наталя Прищепа, Христина Стуй, Богдан Бондаренко, Євген Гуцол, Олег Миронець, Андрій Проценко, Станіслав Сеник, Сергій Смелик у команді DNA (змагання у цій категорії проводилися вперше), Яна Качур, Ольга Ляхова, Євген Гуцол (змішана комбі, легка атлетика), Ганна Соловій (велотрек).

Срібні медалі здобули: Анастасія Возняк (гімнастика художня), Юлія Хавалджи (вільна боротьба, 53 кг).

Бронзові призери: Богдан Бондаренко (легка атлетика, стрибки у висоту), Ігор Радівілов (спортивна гімнастика, кільця, опорний стрибок), Алла Черкасова (вільна боротьба, 68 кг), Олександр Хоцянівський (вільна боротьба, 125 кг), Олена Костевич (кульова стрільба), Галина Ковальська (боротьба самбо, 80 кг).

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Як повідомляв Укрінформ, збірна України на II Європейських іграх здобула 51 медаль (16 золотих, 17 срібних, 18 бронзових) і посіла третє місце у загальнокомандному заліку серед 50 країн-учасниць.