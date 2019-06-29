Визначилися суперники збірної України на чемпіонаті Європи-2020 з гандболу
Збірна Україні на груповому етапі Євро-2020 зіграє у квартеті В з командами Чехії, Північної Македонії та Австрії, повідомляє Укрінформ.
Чемпіонат Європи, в якому вперше візьмуть участь 24 збірні, пройде з 9 по 26 січня 2020 року одночасно у трьох країнах - Австрії, Норвегії і Швеції.
Результати жеребкування:
група А (Грац) - Хорватія, Білорусь, Чорногорія, Сербія;
група В (Відень) - Чехія, Північна Македонія, Австрія, Україна;
група С (Тронгейм) - Іспанія, Німеччина, Латвія, Голландія;
група D (Тронгейм) - Франція, Норвегія, Португалія, Боснія і Герцеговина;
група Е (Мальме) - Данія, Угорщина, Ісландія, Росія;
група F (Гетеборг) - Швеція, Словенія, Швейцарія, Польща.
Збірна України ушосте зіграє на чемпіонаті Європи (востаннє у 2010 році). Кращий результат "синьо-жовтих" - 11-те місце (2002).