Визначилися суперники збірної України на чемпіонаті Європи-2020 з гандболу

У Відні (Австрія) відбулося жеребкування фінального турніру XIV чемпіонату Європи з гандболу серед чоловічих команд.

Збірна Україні на груповому етапі Євро-2020 зіграє у квартеті В з командами Чехії, Північної Македонії та Австрії, повідомляє Укрінформ.

Чемпіонат Європи, в якому вперше візьмуть участь 24 збірні, пройде з 9 по 26 січня 2020 року одночасно у трьох країнах - Австрії, Норвегії і Швеції.

Результати жеребкування:

група А (Грац) - Хорватія, Білорусь, Чорногорія, Сербія;

група В (Відень) - Чехія, Північна Македонія, Австрія, Україна;

група С (Тронгейм) - Іспанія, Німеччина, Латвія, Голландія;

група D (Тронгейм) - Франція, Норвегія, Португалія, Боснія і Герцеговина;

група Е (Мальме) - Данія, Угорщина, Ісландія, Росія;

група F (Гетеборг) - Швеція, Словенія, Швейцарія, Польща.

Збірна України ушосте зіграє на чемпіонаті Європи (востаннє у 2010 році). Кращий результат "синьо-жовтих" - 11-те місце (2002).