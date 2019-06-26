WADA хоче відкрити понад 100 нових справ проти російських атлетів

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) сподівається порушити більше сотні справ щодо російських спортсменів, які могли використовувати допінг в ході Олімпіади-2014.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на президента WADA Крейга Ріді.

"Ми сподіваємося порушити більше 100 справ в ході першої хвилі перевірки щодо тих спортсменів, яких ми підозрюємо в шахрайстві", - сказав Ріді на сесії виконкому МОК у Лозанні в середу.

Він зазначив, що в квітні WADA вилучила 2262 зразка допінг-проб з Московської лабораторії, "вони можуть бути використані для аргументації у справах проти атлетів, які шахраювали".

"Ми збираємо докази у справах, будемо ділитися ними зі спортивними федераціями", - сказав Ріді.

Він висловив надію завершити цей процес до кінця року.

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Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) було визнано таким, що не відповідає кодексу WADA, в листопаді 2015 року після появи інформації про систематичне вживання допінгу російськими спортсменами на зимовій Олімпіаді 2014 року в Сочі.

20 вересня 2018 року виконком WADA повернув статус відповідності РУСАДА за умови, що його експертам буде надана можливість доступу до даних щодо проб, що зберігаються в Московській антидопінговій лабораторії до кінця 2018 року. На підставі отриманої інформації будуть ініційовані розслідування щодо "підозрілих" спортсменів, згаданих в доповідях експертів Річарда Макларена і Річарда Паунда, в той час як невиновні атлети будуть виправдані.

22 січня виконком WADA прийняв рішення зберегти статус відповідності для РУСАДА, незважаючи на те, що експерти міжнародного агентства отримали доступ до даних проб "колишнього" Московського антидопінгового агентства пізніше обумовленого раніше терміну.