Суд скасував арешт стадіону «Чорноморець» в Одесі

Суд скасував арешт стадіону «Чорноморець» в Одесі

Укрінформ
Київський апеляційний суд скасував арешт деяких активів, що перебувають на балансі АТ «Імексбанк», зокрема, нежитлових будівель центрального стадіону «Чорноморець».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

«10 червня 2019 року Київський апеляційний суд своєю ухвалою скасував арешт, накладений на низку активів, що перебувають на балансі АТ «Імексбанк», задовольнивши апеляційну скаргу представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 липня 2018 року. Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає», - йдеться в повідомленні.

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Таким чином, нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець» більше не обтяжені судовим рішенням.

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 25 червня 2019 року продає нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець» в Одесі та права вимоги за 40 договорами. Стартова ціна активів - 3,67 млрд грн.

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