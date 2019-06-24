Проценко замінить Бондаренка в командному півфіналі Європейських ігор

Бронзовий призер Європейських ігор у стрибках в висоту Богдан Бондаренко не виступатиме в півфіналі командних змагань у Мінську.

Після свого виступу на Європейських іграх-2019 в Мінську Богдан Бондаренко повідомив, що мав проблеми зі здоров'ям і роздумував над тим, щоб і зовсім не виходити в сектор. Про це повідомляє XSPORT.

Його місце займе Андрій Проценко, який разом із командою знаходиться в Мінську.

Відео інтерв'ю з Бондаренком:

Нагадаємо, український легкоатлет Богдан Бондаренко потрапив до складу національної команди в останній момент після того, як Дмитро Дем'янюк отримав травму. На Європейських іграх він взяв бронзову висоту 2,21 м, але не зумів показати золотий результат - 2,28 м, двічі збивши планку.

Вранці 25 червня Богдан Бондаренко повернеться з Білорусі до України. Вболівальники можуть зустріти бронзового призера Європейськиї ігор у стрибках в висоту о 8.00 в аеропорту “Бориспіль” в терміналі D.