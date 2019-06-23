Футболісти грузинських клубів вийшли в антиросійських футболках

Грузинські спортсмени підтримали акції протестів в країні.

Футболісти трьох грузинських клубів вийшли на матчі 19-го туру місцевого чемпіонату в антиросійських футболках. Про це повідомляє Грузія Online.

Свою позицію висловили гравці «Торпедо» (Кутаїсі), «Локомотив» (Тбілісі) і «Руставі» (Руставі), причому два останніх клубу грали в очній зустрічі між собою.

На футболках, які виконані в чорному кольорі, напис свідчить, що частина території Грузії окупована Російською Федерацією.

Зараз у чемпіонаті Грузії лідирує «Сабуртало» з Тбілісі. Клуб набрав 39 очок за підсумками 19 турів.

Нагадаємо, Грузія вважає Абхазію та Південну Осетію територіями, які в 2008 році окупувала Росія. 20 червня 2019 року в Грузії відбулась антиросійська акція, яку спровокував виступ російського політика в грузинському парламенті. Акції тривають й досі. Серед вимог – відставка керівництва МВД Грузії.