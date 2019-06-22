Дзюдоїст Зантарая приніс Україні друге "золото" на Європейських іграх-2019

Неодноразовий переможець та призер чемпіонатів світу та Європи київський динамівець Георгій Зантарая виграв золоту медаль на ІІ Європейських іграх, які проходять у Мінську (Білорусь).

У турнірі з дзюдо 31-річний Зантарая посів перше місце у ваговій категорії до 66 кг, завдавши поразки у фіналі італійцю Маттео Медвесу, повідомляє Укрінформ.

Це друга золота нагорода українських спортсменів у столиці Білорусі. Як повідомлялося, переможницею Європейських ігор-2019 стала чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід.

На рахунку "синьо-жовтої" збірної вже 4 медалі - 2 золоті, 1 срібна, 1 бронзова.

До 30 червня у Мінську розіграють 200 комплектів нагород у 15 видах спорту.