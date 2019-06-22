Ястремська приєдналася до Світоліної та Цуренко в

Ястремська приєдналася до Світоліної та Цуренко в "основі" турніру WTA в Істборні

Укрінформ
Українська тенісистка Даяна Ястремська обіграла у суботу швейцарку Вікторію Голубич у фіналі кваліфікації турніру WTA в Істборні (Велика Британія) із призовим фондом 998 тис 712 дол.

Результат поєдинку відповідно 35-ї та 82-ї "ракеток" світу - 6:4, 6:1, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 3 хвилини.

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Як інформувало агентство, в основній сітці турніру в Істборні також виступлять українки Елін Світоліна (№7 WTA ) та Леся Цуренко (32).  

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