Ястремська приєдналася до Світоліної та Цуренко в "основі" турніру WTA в Істборні
Укрінформ
Українська тенісистка Даяна Ястремська обіграла у суботу швейцарку Вікторію Голубич у фіналі кваліфікації турніру WTA в Істборні (Велика Британія) із призовим фондом 998 тис 712 дол.
Результат поєдинку відповідно 35-ї та 82-ї "ракеток" світу - 6:4, 6:1, повідомляє Укрінформ.
Суперниці провели на корті 1 годину 3 хвилини.
Як інформувало агентство, в основній сітці турніру в Істборні також виступлять українки Елін Світоліна (№7 WTA ) та Леся Цуренко (32).