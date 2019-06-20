Став відомий склад збірної України на командний ЧЄ-2019 з багатоборства
Командний чемпіонаті Європи з багатоборства (Суперліга) проходитиме в Луцьку 6-7 липня. Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.
Збірну України на змаганнях в Луцьку представлятимуть:
жінки (7-борство) - Римма Буйненко, Дарина Слобода, Ірина Рофе-Бекетова, Ганна Нелепа, Юлія Лобан (запасна);
чоловіки (10-борство) - Василь Іваницький, Олексій Касьянов, Руслан Малогловець, Вадим Адамчук, Ярослав Богдан (запасний).
Нагадаємо, згідно з критеріями відбору, до збірної України для участі в командному чемпіонаті Європи потрапляють переможці командного чемпіонату України, а також ще по три атлети – за рейтингом.
Суперліга командного чемпіонату Європи з легкоатлетичного багатоборства відбудеться на луцькому стадіоні “Авангард”. Участь у змаганнях візьмуть вісім найсильніших команд Європи, а цей турнір стане першим міжнародним легкоатлетичним турніром в Україні за останні шість років.
Фото: dsmsu.gov.ua