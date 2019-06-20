Став відомий склад збірної України на командний ЧЄ-2019 з багатоборства

Виконавчий комітет ФЛАУ затвердив склад легкоатлетичної збірної України на командний чемпіонаті Європи з багатоборства (Суперліга).

Командний чемпіонаті Європи з багатоборства (Суперліга) проходитиме в Луцьку 6-7 липня. Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Збірну України на змаганнях в Луцьку представлятимуть:

жінки (7-борство) - Римма Буйненко, Дарина Слобода, Ірина Рофе-Бекетова, Ганна Нелепа, Юлія Лобан (запасна);

чоловіки (10-борство) - Василь Іваницький, Олексій Касьянов, Руслан Малогловець, Вадим Адамчук, Ярослав Богдан (запасний).

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Нагадаємо, згідно з критеріями відбору, до збірної України для участі в командному чемпіонаті Європи потрапляють переможці командного чемпіонату України, а також ще по три атлети – за рейтингом.

Суперліга командного чемпіонату Європи з легкоатлетичного багатоборства відбудеться на луцькому стадіоні “Авангард”. Участь у змаганнях візьмуть вісім найсильніших команд Європи, а цей турнір стане першим міжнародним легкоатлетичним турніром в Україні за останні шість років.

Фото: dsmsu.gov.ua