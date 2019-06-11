Легкоатлети Буйненко та Іваницький вибороли путівки на командний ЧЄ в Луцьку

У Луцьку відбувся командний чемпіонат України з легкоатлетичних багатоборств.

Ці змагання є одними з головних етапів відбору до збірної України на командний чемпіонат Європи (Суперліга), який Луцьк прийматиме 6-7 липня. Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Найкращими стали дніпрянка Рімма Буйненко (Гордієнко) – 5566 очок і львів’янин Василь Іваницький – 7345.

Згідно з критеріями відбору, до збірної України для участі в командному чемпіонаті Європи потрапляють переможці командного чемпіонату України, а також ще по три атлети – за рейтингом. Таким чином, Буйненко та Іваницький вже забронювали собі місця в команді.

На даний момент за рейтингом на Луцьк-2019 також проходять Олексій Касьянов, Руслан Малогловець, Вадим Адамчук серед чоловіків, а також Дарина Слобода, Ірина Рофе-Бекетова та Юлія Лобан серед жінок.

Остаточне формування складу збірної України для участі в командному чемпіонаті Європи в Луцьку відбудеться після 26 червня.