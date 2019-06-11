У Мукачево на чемпіонаті України з гірського бігу розіграли путівки на ЧЄ-2019

У Мукачево розіграли путівки на чемпіонати Європи та світу з гірського бігу.

Близько 50 учасників із 12 регіонів країни взяли участь в чемпіонаті України з гірського бігу (вгору-вниз), який відбувся в Мукачево. На змаганнях відбувався відбір до збірної України, яка візьме участь в чемпіонаті Європи з гірського бігу (Цермет, Швейцарія) та чемпіонаті світу (Неукен, Аргентина). Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

У чоловіків на дистанції 12 км (перепад висот - 650 м) перемогу святкував львів’янин Олександр Ченікало, який і виборов путівку до Швейцарії

У жінок на дистанції 8 км (перепад висот – 400 м) за явної переваги з перших метрів дистанції перемогла Олена Китиця з Житомира, вона також може замовляти квиток до Швейцарії.

У командному заліку трійку найкращих склали Сумська, Миколаївська та Львівська області.