Український біатлоніст Підручний повідомив про проблеми з коліном
Дмитро Підручний у своєму Instagram повідомив, що змушений припинити більшість фізичних навантажень через запалення зв'язки під коліном.
“Професійний спорт без травм - те ж саме, що футбол без м'яча. На жаль, я змушений припинити більшість фізичних навантажень через запалення зв'язки під коліном. Повернуся до повноцінних тренувань лише тоді, коли проблема буде повністю вирішена”, - написав Підручний.
Професійний спорт без травм - те саме, що футбол без м‘яча. На жаль, я змушений припинити більшість фізичних навантажень через запалення зв‘язки під коліном😓 повернусь до повноцінних тренувань тільки тоді, коли проблема буде повністю вирішена🤕 Professional sport without injuries is like football without a ball. Unfortunately, I must give up most of physical exercises because of the bundle inflammation under the knee😓 I’ll return to training sessions when the problem is solved🤕 #biathlon #biathlonukraine #біатлон
Нагадаємо, Дмитро Підручний входить до основного складу чоловічої збірної України з біатлону, який під керівництвом Юрая Санітри готується до сезону-2019/20 (Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал, Віталій Труш).
Фото: biathlon.com.ua