Український біатлоніст Підручний повідомив про проблеми з коліном

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний наразі не зможе проводити повноцінні тренування до нового сезону через травму.

Дмитро Підручний у своєму Instagram повідомив, що змушений припинити більшість фізичних навантажень через запалення зв'язки під коліном.

“Професійний спорт без травм - те ж саме, що футбол без м'яча. На жаль, я змушений припинити більшість фізичних навантажень через запалення зв'язки під коліном. Повернуся до повноцінних тренувань лише тоді, коли проблема буде повністю вирішена”, - написав Підручний.

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Нагадаємо, Дмитро Підручний входить до основного складу чоловічої збірної України з біатлону, який під керівництвом Юрая Санітри готується до сезону-2019/20 (Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал, Віталій Труш).

Фото: biathlon.com.ua