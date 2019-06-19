Марко Джампаоло – головний тренер «Мілана»

51-річний фахівець підписав дворічний контракт з можливістю продовження ще на рік.

Марко Джампаоло призначений головним тренером «Мілана». Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

51-річний фахівець підписав дворічний контракт з можливістю продовження ще на рік. Зарплата тренера складе 2 мільйони євро на рік. Роботу в «Мілані» він розпочне з 1 липня.

Джампаоло тренував «Сампдорію» три сезони. Команда двічі посідала десяте місце, а в минулому сезоні стала дев'ятою в Серії А. До цього тренер працював в «Емполі».

На посаді головного тренера «Мілана» Джампаоло змінив Дженнаро Гаттузо, якого звільнили в кінці сезону.

Нагадаємо, що захисник «Динамо» і збірної України Віталій Миколенко зацікавив «Мілан». Новому технічному директору клубу Паоло Мальдіні 20-річного українця представив головний тренер національної збірної Андрій Шевченко.