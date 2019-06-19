Марко Джампаоло – головний тренер «Мілана»
Марко Джампаоло призначений головним тренером «Мілана». Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
51-річний фахівець підписав дворічний контракт з можливістю продовження ще на рік. Зарплата тренера складе 2 мільйони євро на рік. Роботу в «Мілані» він розпочне з 1 липня.
Comunicato Ufficiale: Marco Giampaolo ➡ https://t.co/tdRtTYqzGj— AC Milan (@acmilan) 19 июня 2019 г.
Official Statement: Marco Giampaolo ➡ https://t.co/tjukG4NVJk pic.twitter.com/sMCnEZEyVt
Джампаоло тренував «Сампдорію» три сезони. Команда двічі посідала десяте місце, а в минулому сезоні стала дев'ятою в Серії А. До цього тренер працював в «Емполі».
На посаді головного тренера «Мілана» Джампаоло змінив Дженнаро Гаттузо, якого звільнили в кінці сезону.
Нагадаємо, що захисник «Динамо» і збірної України Віталій Миколенко зацікавив «Мілан». Новому технічному директору клубу Паоло Мальдіні 20-річного українця представив головний тренер національної збірної Андрій Шевченко.