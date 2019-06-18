Шевченко і Мальдіні обговорили трансфер Миколенка в "Мілан"

В італійському футбольному клубі “Мілан” обговорили можливість трансферу захисника київського “Динамо” Віталія Миколенка.

Обговорення трансферу Миколенка відбулося в штаб-квартирі “Мілана” під час зустрічі керівництва клубу з представниками “Наполі” щодо переходу Амаду Діавари. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Згодом з’явилась інформація, що можливий трансфер Віталія Миколенка технічний директор "Мілана" Паоло Мальдіні обговорив з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком.

Нагадаємо, контракт 20-річного захисника "Динамо" з київським клубом прописаний до літа 2023 року. Всього в нинішньому сезоні Миколенко зіграв у 32 матчах за клуб, забив 1 м’яч і зробив 5 результативних передач.

Фото: FootBoom