Ольга Харлан здобула "золото" на чемпіонаті Європи-2019 з фехтування
Укрінформ
Олімпійська чемпіонка українська шаблістка Ольга Харлан стала переможницею чемпіонату Європи з фехтування, який стартував 17 червня у Дюссельдорфі (Німеччина).
У фіналі турніру шаблісток Харлан взяла гору над француженкою Манон Брюне (15:12), повідомляє Укрінформ.
Для Харлан це восьмий титул чемпіонки Європи, шість з яких - індивідуальні.
Континентальна першість з фехтування, на якій розіграють 12 комплектів нагород - по шість серед чоловіків і жінок (особистих і командних), пройде до 22 червня.