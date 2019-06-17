Ольга Харлан здобула "золото" на чемпіонаті Європи-2019 з фехтування

Олімпійська чемпіонка українська шаблістка Ольга Харлан стала переможницею чемпіонату Європи з фехтування, який стартував 17 червня у Дюссельдорфі (Німеччина).

У фіналі турніру шаблісток Харлан взяла гору над француженкою Манон Брюне (15:12), повідомляє Укрінформ.

Для Харлан це восьмий титул чемпіонки Європи, шість з яких - індивідуальні.

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Континентальна першість з фехтування, на якій розіграють 12 комплектів нагород - по шість серед чоловіків і жінок (особистих і командних), пройде до 22 червня.