Чемпіонат Європи з фехтування стартував в Дюссельдорфі
У перший день визначать переможців і призерів чоловіки-рапіристи і жінки-шаблістки, повідомляє Укрінформ.
Україну в чоловічій рапірі представляють Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Юнес Клод і Ростислав Герцик, в жіночій шаблі - Ольга Харлан, Олена Вороніна, Аліна Комащук та Юлія Бакастова.
Розклад чемпіонату Європи з фехтування:
17 червня - чоловіки, рапіра, особисті змагання; жінки, шабля, особисті змагання;
18 червня - жінки, рапіра, особисті змагання; чоловіки, шпага, особисті змагання;
19 червня - жінки, шпага, особисті змагання; чоловіки, шабля, особисті змагання;
20 червня - чоловіки, рапіра, командний турнір; жінки, шабля, командний турнір;
21 червня - жінки, рапіра, командний турнір; чоловіки, шпага, командний турнір;
22 червня - жінки, шпага, командний турнір; чоловіки, шабля, командний турнір.