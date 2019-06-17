Чемпіонат Європи з фехтування стартував в Дюссельдорфі

У Дюссельдорфі (Німеччина) в понеділок, 17 червня, розпочався чемпіонат Європи з фехтування, на якому будуть розіграні 12 комплектів нагород - по шість серед чоловіків і жінок, особистих і командних.

У перший день визначать переможців і призерів чоловіки-рапіристи і жінки-шаблістки, повідомляє Укрінформ. Україну в чоловічій рапірі представляють Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Юнес Клод і Ростислав Герцик, в жіночій шаблі - Ольга Харлан, Олена Вороніна, Аліна Комащук та Юлія Бакастова. Читайте також: Українські шпажистки – срібні призери чемпіонату Європи Розклад чемпіонату Європи з фехтування:

17 червня - чоловіки, рапіра, особисті змагання; жінки, шабля, особисті змагання;

18 червня - жінки, рапіра, особисті змагання; чоловіки, шпага, особисті змагання;

19 червня - жінки, шпага, особисті змагання; чоловіки, шабля, особисті змагання;

20 червня - чоловіки, рапіра, командний турнір; жінки, шабля, командний турнір;

21 червня - жінки, рапіра, командний турнір; чоловіки, шпага, командний турнір;

22 червня - жінки, шпага, командний турнір; чоловіки, шабля, командний турнір.