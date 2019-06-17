Чемпіон світу з футболу U20 Попов: Найважчим було спостерігати за фіналом з трибун

Захисник юнацької футбольної збірної України U20, київський динамівець Денис Попов розповів про свої емоції після перемоги "синьо-жовтих" на чемпіонаті світу в Польщі.

Він зізнався, що під час чемпіонату найважчим для нього було спостерігати за фіналом з трибун стадіону (у півфіналі гравець отримав досить сумнівну червону картку - Ред.), повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

"Напевно, найважчим для мене був фінал, - сказав футболіст. - Я був на трибуні і не міг вийти на поле. Дуже хотів грати... З моїх трьох забитий м'ячів на чемпіонаті виділив би гол у ворота збірної США. Були великі емоції. Дякувати Богу, ми виграли і пішли далі турнірною сіткою. Хочу подякувати за підтримку нашим уболівальникам. Ми у Польщі відчували, як вони переживають за команду. Тепер, після мундіалю, намагатимуся потрапити до складу свого рідного клубу, аби радувати уболівальників, представляючи "Динамо".