Україна виграла Суперфінал Світової серії з артистичного плавання
Укрінформ
У Будапешті (Угорщина) завершився Суперфінал Світової серії з артистичного плавання.
Як і в технічній та довільній програмах, українські синхроністки виграли в хай-лайтах і комбінації, повідомляє Укрінформ.
Україна в підсумку перемогла у загальному заліку Суперфіналу (395 очок), отримавши $100 тис. Другою стала Іспанія - 305 очок і $70 тис. Третє місце посіла Канада - 215 очок і $50 тис.
У загальному заліку Світової серії Канада випередила Україну - 1425 очок проти 1365.