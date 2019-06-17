Україна виграла Суперфінал Світової серії з артистичного плавання

У Будапешті (Угорщина) завершився Суперфінал Світової серії з артистичного плавання.

Як і в технічній та довільній програмах, українські синхроністки виграли в хай-лайтах і комбінації, повідомляє Укрінформ.

Україна в підсумку перемогла у загальному заліку Суперфіналу (395 очок), отримавши $100 тис. Другою стала Іспанія - 305 очок і $70 тис. Третє місце посіла Канада - 215 очок і $50 тис.

У загальному заліку Світової серії Канада випередила Україну - 1425 очок проти 1365.