Бажаю вам не зазнаватися і працювати далі – Ігор Жданов

Міністр молоді та спорту дав пораду нашим футболістам, які перемогли на чемпіонаті світу U-20.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов прокоментував перемогу футбольної збірної України на чемпіонату світу U-20. Про це повідомляє сайт УАФ.

«Хочу вам вклонитися від імені всіх українських шанувальників футболу. Із завмиранням серця ми дивилися фінальний матч чемпіонату світу. І перемога прийшла.

Особлива подяка тренерам, керівництву УАФ, адміністраторам і лікарям. Велике спасибі батькам, що виховали таких хлопців. Бажаю вам не зазнаватися і працювати далі. Будемо рухатися вперед», - сказав Жданов.

Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.