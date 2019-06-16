Ми показали молоді, до чого прагнути, куди йти – Петраков

Головний тренер збірної України U-20 поділився емоціями після перемоги.

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков прокоментував завоювання титулу ЧС. Про це він розповів FootballHub.

«Ще не усвідомив, що ми це зробили. Єдине - спасибі всім вболівальникам, людям, які приїхали. Я думаю, що ми принесли радість нашим людям.

Всім довели, навіть молодому поколінню - якщо вірити в мрію, все робити, все реально. Ми показали молоді, до чого прагнути, куди йти. Україна - чемпіон світу. Тому, вперед, хлопці.

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В останні секунди думав, коли він свисне. А потім була радість, але це складно передати. Ця мить перемоги, знаєте, до неї йдеш все життя, а він пролітає за одну секунду і вже розумієш, завтра інший день, все залишилося там, позаду. Треба вже йти вперед», - сказав Петраков.

Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі Південну Корею 3:1. Перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.