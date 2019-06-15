Краща українська спортсменка місяця Оксана Лівач отримала нагороду НОК

Національний олімпійський комітетет вшанував на базі у Конч-Заспі кращу спортсменку квітня Оксану Лівач, яка стала чемпіонкої Європи зі спортивної боротьби.

Нагороду найкраща спортсменка місяця отримала на очах у своїх партнерів по збірній, яка днями вирушить до Мінська для участі в ІІ Європейських іграх, повідомляє Укрінформ.

Президент НОК Сергій Бубка подякував борчині за гідний виступ і побажав знову підкорити спортивну Європу на Іграх у Мінську.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби Оксана Лівач перемогла у ваговій категорії до 50 кг. Золотий тріумф 21-річної борчині в Бухаресті став першим на "дорослому" рівні. Крім того, Оксана стала наймолодшою чемпіонкою Європи серед українок.

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Свої нагороди отримали і тренери-лауреати спортивного місяця – наставник збірної з жіночої боротьби Володимир Євонов, особистий тренер Оксани Андрій Стадник, а також президент Асоціації спортивної боротьби України Олег Кравченко.