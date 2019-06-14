Світоліна і Монфіс розійшлися

Стосунки тривали півроку.

Перша ракетка України Еліна Світоліна розлучилася зі своїм бойфрендом, французьким тенісистом Гаель Монфісом. Про це повідомляє WeLoveTennis.

Зоряна пара офіційно перебувала у стосунках з січня 2019 року. Першим дзвіночком до розставання стало видалення спільного аккаунту в Instagram. Далі Світоліна видалила майже всі спільні фото зі своєї сторінки в Instagram.

А сьогодні видання отримало інформацію від джерела наближеного до пари, що Еліна Світоліна і Гаель Монфіс все ж розлучилися.

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В оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна піднялася з 9-ї на 7-у позицію.

Наступного тижня Еліна Світоліна стартуватиме на турнірі в Бірмінгемі. Останнім же турніром з її участю був Ролан Гаррос, який вона залишила після поразки в третьому колі від Гарбіньє Мугуруси.