Гандбол. Україна - Данія. Випробування чемпіонами

Підопічні Сергія Бебешко дуже близькі до того, щоб здобути путівку на чемпіонат Європи.

12 червня в столичному Палаці спорту відбудеться грандіозний гандбольний матч між Україною та Данією у відборі на Євро-2020. Суперники команди Сергія Бебешко - одна з найсильніших збірних у світі. Данці є чинними чемпіонами світу, також вони взяли золоті медалі на минулій Олімпіаді.

Втім, збірна України вже довела, що титулами її не залякати. Матч в Данії, на жаль, ми програли, але перший тайм команди зіграли внічию - 12:12. У підсумку господарі майданчика змогли взяти гору з рахунком 30:24. З огляду на статус датчан, вони і цього разу головні претенденти на перемогу: аналітики Parimatch дают їм 74% на виграш проти 17% у України і 9% на нічию. Втім, завчасно віддавати турнірні очки данцям не варто. Підопічні Сергія Бебешко дуже близькі до того, щоб здобути путівку на чемпіонат Європи, і в цьому їм допомагатимуть рідні стіни.

Щоб вирушити на Євро, досить зайняти друге місце. Можна, звичайно, вийти до фінальної частини турніру і з третього місця в групі, але тільки в тому випадку, якщо збірна виявиться в числі кращих третіх команд. У будь-якому випадку, краще до цього не доводити, а обіграти данців вдома. Це принесе не лише перемогу, але і додаткову впевненість в своїх силах перед зустріччю з ще одним конкурентом за вихід з групи. Нагадаємо, що заключний матч відбору збірна України проведе 16 червня виїзді проти Чорногорії. Звичайно, якщо чорногорці зараз знову втратять очки в матчі з Фарерськими островами, це буде нам тільки на руку. Однак не варто розраховувати на невдачі конкурентів.

На жаль, за збірну України через травми не зіграють кілька провідних виконавців, включно з одним з кращих бомбардирів Сергієм Онуфрієнком. А от данці приїхали до Києва найсильнішим складом, адже для них ця гра також може стати ключовою. Тому ми обов'язково побачимо в справі одного з найкращих гандболістів світу Міккеля Хансена, який виступає за французький "ПСЖ".

Протистояння очікується дуже гарячим і довгоочікуваним для любителів спорту. Очікується аншлаг і бажаючим побачити матч своїми очима необхідно поспішити, щоб встигнути придбати квитки.