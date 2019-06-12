Гандбол: Україна зіграє з Данією у відборі на чемпіонат Європи

Чоловіча збірна України з гандболу у середу, 12 червня, проведе п'ятий матч кваліфікації чемпіонату Європи-2020.

"Синьо-жовті" у київському Палаці спорту зіграють з чемпіоном світу та Олімпійських ігор командою Данії, повідомляє Укрінформ.

В іншому матчі 8-ї відбіркової групи Фарерські острови 13 червня прийматимуть Чорногорію.

У заключному, шостому турі 16 червня Чорногорія та Україна зіграють між собою у Подгориці.

У перших чотирьох турах українці на виїзді програли данцям (24:30), перемогли Чорногорію (29:24) та двічі Фарерські острови (30:19, 27:26).

Турнірне становище після 4-х турів: Данія - 6 очок, Україна - 6, Чорногорія - 3, Фарерські острови - 1.

На чемпіонат Європи вийдуть по дві перші команди кожної з 8-ми відбіркових груп, а також чотири кращі команди, які посядуть треті місця.