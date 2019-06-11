Львівській напівмарафон відзначився новими рекордами

Львівській напівмарафон відзначився новими рекордами

Укрінформ
Львівський напівмарафон 4th Molokiya Lviv Half Marathon вже вчетверте став найбільшою біговою подією всієї Західної України.

Понад 3,5 тисячі учасників вийшли на старт всіх дистанцій у Львові. Це на 1 тис. більше за тогорічний показник, повідомляє прес-служба ФЛАУ.

На основній дистанції напівмарафону стартувало 1653 учасників, що також є рекордом для Львова. Перемогу на основній дистанції з оновленням рекорду траси здобули українець Богдан-Іван Городинський з часом 1:06:46 та гостя з Молдови Олеся Смовженко - 1:16:54.

У змаганнях чоловіків основна бігова боротьба проходила між Богдан-Іваном Городинським та Ігорем Порозовим (1:07:01), як результат обидва спортсмени перевершили позаторішний рекорд Тараса Сало (1:07:43). Третю сходинку виборов Богдан Семенович з часом 1:08:43. Найбільш титулований учасник Molokiya Lviv Half Marathon Тарас Сало, у якого за плечима перемоги 2017 та 2018 років, цьогоріч задовольнився четвертою сходинкою.

Високі результати були показані й в жіночому заліку. Олеся Смовженко з Молдови встановила рекорд траси, перевершивши попереднє досягнення Валентини Кілярської 2017 року більше ніж на 2 хвилини. Срібло здобула Ірина Бубняк (1:17:30), яка стала першою серед українок. Третю сходинку зайняла Наталія Семенович з часом 1:20:49. Таким чином обидві бронзові нагороди 4th Molokiya Lviv Half Marathon опинились у бігового подружжя Семеновичів.

На дистанції в 4,2 км боротьба між Володимиром Кицем та Романом Ростикусом була така запекла, що переможця вдалося визначити лише за допомогою фотофінішу. З результатом 13:19.1 “золото” отримав Володимир.

Також найдовшу дистанцію подолали і люди поважного віку. Найстаршим учасником став Василь Крупський, який став четвертим у категорії 70-99 років із результатом 2:13:29.

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Зазначимо також, що цьогоріч призовий фонд змагань був збільшений на 56.5 тис. грн порівняно з тогорічним та склав 143 тис. грн. Грошову винагороду отримали абсолютні переможці, призери в семи вікових категоріях серед чоловіків та жінок на дистанції півмарафону та спорстмени, що встановили рекорди траси.

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