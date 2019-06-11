Львівській напівмарафон відзначився новими рекордами

Львівський напівмарафон 4th Molokiya Lviv Half Marathon вже вчетверте став найбільшою біговою подією всієї Західної України.

Понад 3,5 тисячі учасників вийшли на старт всіх дистанцій у Львові. Це на 1 тис. більше за тогорічний показник, повідомляє прес-служба ФЛАУ.

На основній дистанції напівмарафону стартувало 1653 учасників, що також є рекордом для Львова. Перемогу на основній дистанції з оновленням рекорду траси здобули українець Богдан-Іван Городинський з часом 1:06:46 та гостя з Молдови Олеся Смовженко - 1:16:54.

У змаганнях чоловіків основна бігова боротьба проходила між Богдан-Іваном Городинським та Ігорем Порозовим (1:07:01), як результат обидва спортсмени перевершили позаторішний рекорд Тараса Сало (1:07:43). Третю сходинку виборов Богдан Семенович з часом 1:08:43. Найбільш титулований учасник Molokiya Lviv Half Marathon Тарас Сало, у якого за плечима перемоги 2017 та 2018 років, цьогоріч задовольнився четвертою сходинкою.

Високі результати були показані й в жіночому заліку. Олеся Смовженко з Молдови встановила рекорд траси, перевершивши попереднє досягнення Валентини Кілярської 2017 року більше ніж на 2 хвилини. Срібло здобула Ірина Бубняк (1:17:30), яка стала першою серед українок. Третю сходинку зайняла Наталія Семенович з часом 1:20:49. Таким чином обидві бронзові нагороди 4th Molokiya Lviv Half Marathon опинились у бігового подружжя Семеновичів.

На дистанції в 4,2 км боротьба між Володимиром Кицем та Романом Ростикусом була така запекла, що переможця вдалося визначити лише за допомогою фотофінішу. З результатом 13:19.1 “золото” отримав Володимир.

Також найдовшу дистанцію подолали і люди поважного віку. Найстаршим учасником став Василь Крупський, який став четвертим у категорії 70-99 років із результатом 2:13:29.

Читайте також: У Києві пробігли Kyiv Color Run 2019

Зазначимо також, що цьогоріч призовий фонд змагань був збільшений на 56.5 тис. грн порівняно з тогорічним та склав 143 тис. грн. Грошову винагороду отримали абсолютні переможці, призери в семи вікових категоріях серед чоловіків та жінок на дистанції півмарафону та спорстмени, що встановили рекорди траси.