Мікроавтобус з українцями потрапив у смертельну ДТП в Румунії

На румунсько-угорському кордоні в ДТП потрапив мікроавтобус, що перевозив українців. Унаслідок аварії 16 людей постраждало, щонайменше одна особа загинула.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють Mukachevo.net та Румунська служба надзвичайних ситуацій.

Аварія сталася на КПП Чанадпалота-Нодьлок.

Мікроавтобус на чеській реєстрації, який віз українських пасажирів, врізався у колону вантажівок, які очікували перетину кордону на румунському боці.

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Поліція Румунії повідомляє, що троє потерпілих у дуже тяжкому стані, їх доправлено до лікарні в Араді.

Рух на кордоні було перекрито.

Фото: mukachevo.net