Сьогодні - Всесвітній день боротьби з дитячою працею

Всесвітній день боротьби з дитячою працею відзначається 12 червня. У 2021 році він проходить у межах проголошеного ООН Міжнародного року боротьби з дитячою працею.

Як повідомляє Укрінформ, цей день встановлений за рішенням сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці, яка відбулася 3-20 червня 2002 року, задля привернення уваги громадськості до проблеми дитячої праці, а особливо, її найгірших форм: рабства і примусових робіт, праці в небезпечних умовах, залучення дітей у торгівлю наркотиками і заняттям проституцією.

Дитяча праця – це праця, виконання якої є небезпечним і шкідливим для дитини, заборонена міжнародним та національним законодавством. Саме проти такої праці, яка набула особливого поширення в епоху індустріалізації, спрямувала свою діяльність МОП, однією з перших Конвенцій якої була заборона використання праці дітей віком до 14 років на промислових підприємствах (1919 рік). Згодом ухвалено й інші документи, серед яких особливе місце посідає Конвенція №182 «Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці», прийнята в 1999 році (Україна ратифікувала документ у жовтні 2000 року).

За українським законодавством, на роботу можна приймати з 16-річного віку (як виняток – у 14-15-річному віці, але лише за згоди одного з батьків чи осіб, які їх заміняють). За Конвенцією МОП, будь-яка форма праці, яка може з високою долею ймовірності зашкодити фізичному, психічному чи моральному здоров’ю дітей, їхній безпеці чи моральності, не повинна виконуватися особами, які не досягли 18-річного віку.

З нагоди Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею МОП та ЮНІСЕФ оприлюднили спільний звіт про глобальні оцінки і тенденції щодо дитячої праці (2016-2020 роки). Експерти виявили, що з моменту попереднього дослідження, проведеного чотири роки тому, залученими до праці виявилися 160 млн дітей. Це на 8,4 млн більше від зафіксованого раніше показника. З них половина (79 млн осіб) зайняті на небезпечних роботах, які загрожують їхньому здоров'ю, безпеці або моральному стану.

Крім того, експерти прогнозують, що до кінця 2022 року у світі ще 9 мільйонів дітей опиняться під загрозою залучення до дитячої праці внаслідок пандемії COVID-19.