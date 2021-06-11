У Михайлівському Золотоверхому монастирі презентували книгу про патріарха Варфоломія

У п’ятницю, 11 червня, в офіційній резиденції предстоятеля Православної церкви України Епіфанія на території Свято-Михайлівського монастиря в Києві відбулася презентація книги “Варфоломій: Апостольська місія. Пророче бачення”.

Подія стала першою із серії церковно-державних заходів, присвячених запланованому візиту Вселенського патріарха Варфоломія до 30-ї річниці Незалежності України, передає кореспондент Укрінформу.

На презентації книги, яка вийшла у видавництві “Дух і Літера”, були присутні митрополит Київський і всієї України Епіфаній, предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав, екзарх Вселенського патріарха в Києві Михаїл Аніщенко, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

Предстоятель ПЦУ подякував всім присутнім за видання книги та відзначив символічність моменту: а саме те, що презентація книги відбувається в день іменин Вселенського патріарха, апостола Варфоломія, і нині делегація ПЦУ перебуває в Константинополі із візитом, вітаючи патріарха Варфоломія.

“Сьогодні, коли делегація ПЦУ молиться в Константинополі на божественній літургії, туди приїжджають ієрархи різних церков, щоб привітати його Всесвятість, ми в Києві також маємо можливість привітати його і розпочати низку подій, присвячену майбутньому візиту предстоятеля матері-церкви до України”, - сказав у вітальному слову митрополит Епіфаній.

Презентація книги "Варфоломій. Апостольська місія. Пророче бачення" / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

Предстоятель ПЦУ відзначив велику роль Вселенського патріарха у процесі визнання автокефальної Церкви України і сказав, що книга допоможе зрозуміти Вселенського патріарха, його богословську та церковну працю, його діяльність в загальнохристиянському та церковному вимірах.

“У зв’язку із історичними подіями ім’я патріарха Варфоломія відомо кожному українцю, але щойно видана книга допоможе ще глибше побачити постать його Всесвятості. Кожна людина зможе побачити Вселенського патріарха не лише у фактах біографії, а й поглянути очима наших відомих сучасників, релігійних та світських лідерів”, - сказав митрополит Епіфаній, додавши, що мужність і непохитність патріарха Варфоломія «дозволили розв’язати так зване українське питання, завершивши столітній шлях боротьби за включення Української церкви до Диптиху православних церков».

Предстоятель УГКЦ блаженнійший Святослав зазначив, що презентація - глибока й особлива подія, яка допомагає пізнати постать Вселенського патріарха Варфоломія.

“Сьогоднішня подія і вчасна, і знаменна, я запрошую всіх почитати книгу, яку сьогодні презентують. У цій книзі є епізоди про особисті зустрічі та знайомства з його Всесвятістю двох Пап, двох Вселенських архієреїв. Передмову до цієї книги написав святійший Папа Франциск, але дуже цікаве свідчення і попереднього Папи Бенедикта. Ми маємо можливість усвідомити, що патріарх Варфоломій є одним з найбільших інтелектуалів нашого часу. І не лише з точки зору православного світу, а й з точки зору сучасної людської цивілізації. Патріарх Варфоломій і своєю відкритістю, і інтелектуальною силою створює культуру зустрічей сучасної людини у сучасному світі. А зустрічі дають можливість обміну думками, мріями та благословеннями”, - зазначив глава УГКЦ.

Як повідомляв Укрінформ, Вселенський патріарх Варфоломій у листопаді минулого року заявив, що відвідає Україну з офіційним візитом на День незалежності 2021 року у відповідь на запрошення Президента Володимира Зеленського.